Власти Свердловской области разворачивают дополнительные койки для борьбы с COVID и ОРВИ

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Власти Свердловской области мобилизуют систему здравоохранения в период ОРВИ и COVID-19. Чтобы подготовиться к возможному увеличению количества пациентов, в больницах разворачивают дополнительные койки, об этом рассказали в региональном оперштабе.«Мы сохраняем накопленные объемы плановой помощи, которые мы восстановили некоторое время назад. И все мероприятия мы проводим с учетом того, что плановую высокотехнологичную помощь нужно продолжать оказывать», — отметил заместитель губернатора Павел Креков.Для работы с COVID-19 и тяжелыми случаями ОРВИ будут перепрофилированы 1756 коек в больницах Свердловской области.