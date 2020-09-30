В Свердловской области ожидаются небольшие дожди
Общество
В Свердловской области и уральской столице во второй половине текущей недели ожидаются небольшие дожди. По ночам в ряде районов температура опустится до - 10°C, днём в большинстве районов региона будет ещё тепло, воздух будет прогреваться до +14°C.
Так, в четверг, 8 октября, на Среднем Урале ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем местами на севере небольшой дождь. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, в горах и низинах до -10°C, днем +4…+9 °C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 4-9 м/с.
В Екатеринбурге также будет переменная облачность, без осадков. Ночью -2…-4 °C, днем +6…+8 °C. Ночью ветер неустойчивый слабый, днем юго-западный 4-9 м/с.
В пятницу, 9 октября, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +1…+4 °C, днем +8…+13 °C. Ветер западный 5-10 м/с, в порывах до 15-17 м/с.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +1…+3 °C, днем +10…+12 °C. Ветер западный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с.
В субботу, 10 октября, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +2…+7 °C, днем +9…+14 °C. Ветер, западный 5-10 м/с, отдельные порывы 14-16 м/с.
В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью +5…+7 °C, днем +10…+12 °C. Ветер западный скоростью 5-10 м/с.
Данные прогноза погоды предоставлены ФГБУ «Уральское УГМС».
Так, в четверг, 8 октября, на Среднем Урале ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем местами на севере небольшой дождь. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, в горах и низинах до -10°C, днем +4…+9 °C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 4-9 м/с.
В Екатеринбурге также будет переменная облачность, без осадков. Ночью -2…-4 °C, днем +6…+8 °C. Ночью ветер неустойчивый слабый, днем юго-западный 4-9 м/с.
В пятницу, 9 октября, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +1…+4 °C, днем +8…+13 °C. Ветер западный 5-10 м/с, в порывах до 15-17 м/с.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +1…+3 °C, днем +10…+12 °C. Ветер западный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с.
В субботу, 10 октября, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +2…+7 °C, днем +9…+14 °C. Ветер, западный 5-10 м/с, отдельные порывы 14-16 м/с.
В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью +5…+7 °C, днем +10…+12 °C. Ветер западный скоростью 5-10 м/с.
Данные прогноза погоды предоставлены ФГБУ «Уральское УГМС».
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