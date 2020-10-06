На ж/д вокзале Нижнего Тагила установили новый арт-объект
Общество
Фото: Свердловская железная дорога
На железнодорожном вокзале установили новый арт-объект с надписью «Нижний Тагил – город трудовой доблести». Инициатором выступила Свердловская железная дорога.
Перрон на входе в ж/д вокзал украсила «галочка» с надписью и многогранником вверху, где изображен танк Т-34. Арт-объект сделали в фирменных цветах РЖД: сером, красном и белом.
Добавим, что подобные фигуры также установят на вокзалах Екатеринбурга и Перми, которые тоже получили почетное звание городов трудовой доблести.
Перрон на входе в ж/д вокзал украсила «галочка» с надписью и многогранником вверху, где изображен танк Т-34. Арт-объект сделали в фирменных цветах РЖД: сером, красном и белом.
Добавим, что подобные фигуры также установят на вокзалах Екатеринбурга и Перми, которые тоже получили почетное звание городов трудовой доблести.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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