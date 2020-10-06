На ж/д вокзале Нижнего Тагила установили новый арт-объект

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На железнодорожном вокзале установили новый арт-объект с надписью «Нижний Тагил – город трудовой доблести». Инициатором выступила Свердловская железная дорога.Перрон на входе в ж/д вокзал украсила «галочка» с надписью и многогранником вверху, где изображен танк Т-34. Арт-объект сделали в фирменных цветах РЖД: сером, красном и белом.Добавим, что подобные фигуры также установят на вокзалах Екатеринбурга и Перми, которые тоже получили почетное звание городов трудовой доблести.