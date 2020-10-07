На переулке Низовом в Екатеринбурге организовали реверсивное движение
Общество
Фото: Федор Серков
В Октябрьском районе Екатеринбурга организовали реверсивное движение по путепроводу в районе переулка Низового. Это сделано ради обеспечения безопасности водителей и пешеходов.
В районе переулка Низового расположены мосты, соединяющие Сибирский тракт и улицу Хлебную. Они были построены еще в 1966 году.
– При ежегодном обследовании в 2020 году отмечено ухудшение состояния конструкций данного путепровода. В связи с этим на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации города Екатеринбурга принято решение об ограничении движения транспорта на данном сооружении для снижения нагрузок на его конструкции в целях обеспечения безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, а также обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта, проходящего под путепроводом, – заявил начальник отдела благоустройства горадминистрации Владимир Берсенев.
На данный момент уже подготовлена аукционная документация на реконструкцию указанных путепроводов. Срок реализации проектных работ – два года.
– Введение реверсивного движения и ограничение грузоперевозок в общей массе 15 тонн позволит снизить нагрузку на железобетонные конструкции и избежать дополнительных колебаний при встречном движении, – пояснила начальник отдела транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Екатеринбурга Ольга Баранова.
Сейчас для организации реверсивного движения уже установлены соответствующие знаки, ограждающие устройства и освещение в темное время суток. Также разграничена проезжая часть и организовано безопасное движение пешеходов.
В районе переулка Низового расположены мосты, соединяющие Сибирский тракт и улицу Хлебную. Они были построены еще в 1966 году.
– При ежегодном обследовании в 2020 году отмечено ухудшение состояния конструкций данного путепровода. В связи с этим на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации города Екатеринбурга принято решение об ограничении движения транспорта на данном сооружении для снижения нагрузок на его конструкции в целях обеспечения безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, а также обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта, проходящего под путепроводом, – заявил начальник отдела благоустройства горадминистрации Владимир Берсенев.
На данный момент уже подготовлена аукционная документация на реконструкцию указанных путепроводов. Срок реализации проектных работ – два года.
– Введение реверсивного движения и ограничение грузоперевозок в общей массе 15 тонн позволит снизить нагрузку на железобетонные конструкции и избежать дополнительных колебаний при встречном движении, – пояснила начальник отдела транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Екатеринбурга Ольга Баранова.
Сейчас для организации реверсивного движения уже установлены соответствующие знаки, ограждающие устройства и освещение в темное время суток. Также разграничена проезжая часть и организовано безопасное движение пешеходов.
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