Полиция Екатеринбурга проверит сообщение о порче памятной таблички Борису Рыжему
Общество
Фото: eanews.ru
Отдел полиции №12 УМВД Екатеринбурга организовал проверку из-за порчи памятной таблички поэту Борису Рыжему, находящейся на улице Титова, 44.
Накануне неизвестные вырвали из земли повредили памятную табличку. Максим Коновалов – член инициативной группы, которая добивается создания на Вторчермете сквера имени Рыжего – рассказал, что обнаружил табличку прислоненной к фасаду дома. Он отнес ее в районную библиотеку.
Добавим, что детство и юность уральского поэта прошли в доме на улице Титова, 44. «Атомстрокомплекс» установил в сентябре 2020 года памятную табличку у этого дома.
Накануне неизвестные вырвали из земли повредили памятную табличку. Максим Коновалов – член инициативной группы, которая добивается создания на Вторчермете сквера имени Рыжего – рассказал, что обнаружил табличку прислоненной к фасаду дома. Он отнес ее в районную библиотеку.
Добавим, что детство и юность уральского поэта прошли в доме на улице Титова, 44. «Атомстрокомплекс» установил в сентябре 2020 года памятную табличку у этого дома.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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