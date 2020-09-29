Полиция Екатеринбурга проверит сообщение о порче памятной таблички Борису Рыжему

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Отдел полиции №12 УМВД Екатеринбурга организовал проверку из-за порчи памятной таблички поэту Борису Рыжему, находящейся на улице Титова, 44.Накануне неизвестные вырвали из земли повредили памятную табличку. Максим Коновалов – член инициативной группы, которая добивается создания на Вторчермете сквера имени Рыжего – рассказал, что обнаружил табличку прислоненной к фасаду дома. Он отнес ее в районную библиотеку.Добавим, что детство и юность уральского поэта прошли в доме на улице Титова, 44. «Атомстрокомплекс» установил в сентябре 2020 года памятную табличку у этого дома.