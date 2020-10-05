Уральский филиал РАНХиГС и прокуратура договорились о сотрудничестве

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уральский институт управления РАНХиГС и свердловская прокуратура заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали директор института Руслан Долженко и прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.Соглашение вступает в силу сегодня, 7 октября, и будет действовать в течение целого года. Под сотрудничеством понимается системная работа сторон по организации эффективной практики студентов института.Так, практикантов познакомят с организационно-распорядительными документами Генпрокурора России, прокурора Свердловской области, основными направлениями деятельности органов прокуратуры, с принципами организации, деятельности, планирования работы в прокуратурах различного уровня, системой служебного подчинения, с основными принципами ведения делопроизводства и архивного дела.Кроме того, практикантам обеспечат доступ к необходимым документам за исключением тех, которые имеют гриф «Для служебного пользования». По окончании практики о работе каждого студента-практиканта и качестве подготовленного им отчета будет составлен отзыв.– Мы очень заинтересованы в соглашениях, которые позволяют нам организовать действительно интересную, живую и полезную практику. Уверен, что с системой работы высшего надзорного органа страны захотят познакомиться не только студенты направлений «Юриспруденция» и «Экономическая безопасность», но также будущие экономисты, менеджеры и чиновники, – заявил директор института Руслан Долженко.