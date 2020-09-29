Иск к администрации Высокинского по нарушениям при благоустройстве парка XXII Партсъезда перенесли на 23 октября

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В Ленинском суде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по иску жителей близлежащих к парку XX партсъезда домов к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. В суде оспаривается законность проведения работ по текущему проекту благоустройства. По мнению жителей, при его утверждении была произведена подмена проекта, за который они голосовали, при этом не было организовано какого-либо сбора замечаний и предложений к итоговому проекту.Представитель администрации Екатеринбурга в ходе заседания заявила, что мнение жителей учли в 2019 году, когда проводилось рейтинговое голосование за парки и скверы, подлежащие реконструкции, передает корреспондент veved.ru.Однако истец Александр Куделькин предоставил документацию с рейтингового голосования, распечатанного с сайта мэрии. Согласно ней, на голосование выставлялась концепция благоустройства «Бульварная лента», главной идеей которой было сохранение природного характера парка. По этой концепции единственным изменением в парке должна была стать реновация сети пешеходных дорожек и установка фонтана на главной площади парка. Итоговый же проект предусматривает появление в парке 25 искусственных сооружений , нарушающих природный характер парка – амфитеатр, летний кинотеатр, сад бетонных камней, геопластику, и другие объекты. Таким образом, проект противоречит тому, за что голосовали жители.На просьбу судьи прокомментировать различия представитель администрации заявила, что не имеет соответствующего образования.Тогда судья решила привлечь в качестве третьего лица проектное бюро "Аппарат", объявив перерыв до 23 октября. Также сторонам до 16 октября дана возможность привлечь своих экспертов в дело, для того, чтобы доказать соответствие либо несоответствие проекта необходимым требованиям.Напомним, конфликт против реконструкции парка XXII Партсъезда разгорелся минувшим летом. Горожане, недовольные проектом реконструкции, неоднократно выходили на уличные акции протеста.