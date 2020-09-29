Иск к администрации Высокинского по нарушениям при благоустройстве парка XXII Партсъезда перенесли на 23 октября
Общество
В Ленинском суде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по иску жителей близлежащих к парку XX партсъезда домов к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. В суде оспаривается законность проведения работ по текущему проекту благоустройства. По мнению жителей, при его утверждении была произведена подмена проекта, за который они голосовали, при этом не было организовано какого-либо сбора замечаний и предложений к итоговому проекту.
Представитель администрации Екатеринбурга в ходе заседания заявила, что мнение жителей учли в 2019 году, когда проводилось рейтинговое голосование за парки и скверы, подлежащие реконструкции, передает корреспондент veved.ru.
Однако истец Александр Куделькин предоставил документацию с рейтингового голосования, распечатанного с сайта мэрии. Согласно ней, на голосование выставлялась концепция благоустройства «Бульварная лента», главной идеей которой было сохранение природного характера парка. По этой концепции единственным изменением в парке должна была стать реновация сети пешеходных дорожек и установка фонтана на главной площади парка. Итоговый же проект предусматривает появление в парке 25 искусственных сооружений , нарушающих природный характер парка – амфитеатр, летний кинотеатр, сад бетонных камней, геопластику, и другие объекты. Таким образом, проект противоречит тому, за что голосовали жители.
На просьбу судьи прокомментировать различия представитель администрации заявила, что не имеет соответствующего образования.
Тогда судья решила привлечь в качестве третьего лица проектное бюро "Аппарат", объявив перерыв до 23 октября. Также сторонам до 16 октября дана возможность привлечь своих экспертов в дело, для того, чтобы доказать соответствие либо несоответствие проекта необходимым требованиям.
Напомним, конфликт против реконструкции парка XXII Партсъезда разгорелся минувшим летом. Горожане, недовольные проектом реконструкции, неоднократно выходили на уличные акции протеста.
Представитель администрации Екатеринбурга в ходе заседания заявила, что мнение жителей учли в 2019 году, когда проводилось рейтинговое голосование за парки и скверы, подлежащие реконструкции, передает корреспондент veved.ru.
Однако истец Александр Куделькин предоставил документацию с рейтингового голосования, распечатанного с сайта мэрии. Согласно ней, на голосование выставлялась концепция благоустройства «Бульварная лента», главной идеей которой было сохранение природного характера парка. По этой концепции единственным изменением в парке должна была стать реновация сети пешеходных дорожек и установка фонтана на главной площади парка. Итоговый же проект предусматривает появление в парке 25 искусственных сооружений , нарушающих природный характер парка – амфитеатр, летний кинотеатр, сад бетонных камней, геопластику, и другие объекты. Таким образом, проект противоречит тому, за что голосовали жители.
На просьбу судьи прокомментировать различия представитель администрации заявила, что не имеет соответствующего образования.
Тогда судья решила привлечь в качестве третьего лица проектное бюро "Аппарат", объявив перерыв до 23 октября. Также сторонам до 16 октября дана возможность привлечь своих экспертов в дело, для того, чтобы доказать соответствие либо несоответствие проекта необходимым требованиям.
Напомним, конфликт против реконструкции парка XXII Партсъезда разгорелся минувшим летом. Горожане, недовольные проектом реконструкции, неоднократно выходили на уличные акции протеста.
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