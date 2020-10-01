На Среднем Урале выявили еще 179 случаев COVID-19

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Среднем Урале за сутки выявили 179 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 30 342 заболевших COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+61), Нижнего Тагила, Алапаевска, Бисертского городского округа, Красноуральска, Каменска-Уральского, Ревды, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Артемовского, Асбеста, Ачитского городского округа, Березовского, Нижней Туры, Артей, Верхней Салды, Качканара, Байкаловского муниципального района, Карпинска, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Североуральска, Слободо-Туринского муниципального района, Камышлова и Камышловского городского округа, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Ирбита и Ирбитского муниципального образования, Рефтинского, Сухого Лога.Состояние 146 госпитализированных оценивается как тяжелое, 104 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. 601 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписали еще 120 человек. Всего врачи вылечили уже 22 503 пациента.Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 627.