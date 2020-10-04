Из общежития училища олимпийского резерва в Екатеринбурге выселили спортсменов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из общежития училища олимпийского резерва №1 в Екатеринбурге выселили 13 самбистов. По словам родителей учащихся, один из спортсменов заразился коронавирусом.После выявления случая COVID-19 контактных спортсменов закрыли в общежитии на два дня, а затем выселили. Подросткам пришлось уезжать в свои города, некоторые срочно снимали квартиру.Как сообщили в администрации училища, самбист подхватил коронавирус на сборах в Верхней Пышме. Руководство учреждения пояснило, что им пришлось пойти на такие меры как выселение «контактных», ради безопасности учащихся. Спортсменов ждут обратно через две недели – после карантина.