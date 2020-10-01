В Екатеринбурге выберут лучший проект благоустройства набережной Исети

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге стартует конкурс «АРХ-ИДЕЯ», который проводится ежегодно еще с 2012 года. В этом году на конкурсе выберут лучший проект благоустройства набережной реки Исеть.К участию приглашаются творчески коллективы (по три человека). Уже открыта регистрация на сайте конкурса. Мероприятие пройдет в два этапа. Каждый коллектив представит жюри свой проект в форматн клаузуры или фор-эскиза. Портфолио необходимо отправить до 16 октября. По результатам заочного этапа будет выбрано 15 команд.Второй этап конкурса состоится в выставочном павильоне № 1 на стенде администрации Екатеринбурга с 20 по 22 октября.Напомним, что в прошлом году на конкурсе выбирали лучшую концепцию организации входных групп на территории Шарташского лесопарка.