На трассе Екатеринбург – Тюмень введут реверсивное движение
Общество
Фото: photoshare.ru
На 48-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень из-за ремонтных работ введут реверсивное движение. Ограничения будут действовать 8 и 9 октября.
Как сообщили в ФКУ «Уралуправтодор», в четверг ремонтные работы будут проводиться с 10:00 до 18:00, а в пятницу – с 10:00 до 15:00. Водителей призывают заранее планировать свой маршрут, учитывая ограничения.
Добавим, что 8 октября также ограничат движение транспорта на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган. Это связано с масштабными учениями. В четверг с 11:00 до 12:30 представители Уралуправтодора совместно с МЧС и ГИБДД будут отрабатывать в условиях ЧС обеспечение безопасного и беспрепятственного движения транспорта на км 130+100 автодороги. Объехать данный участок можно будет через Каменск-Уральский.
Как сообщили в ФКУ «Уралуправтодор», в четверг ремонтные работы будут проводиться с 10:00 до 18:00, а в пятницу – с 10:00 до 15:00. Водителей призывают заранее планировать свой маршрут, учитывая ограничения.
Добавим, что 8 октября также ограничат движение транспорта на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган. Это связано с масштабными учениями. В четверг с 11:00 до 12:30 представители Уралуправтодора совместно с МЧС и ГИБДД будут отрабатывать в условиях ЧС обеспечение безопасного и беспрепятственного движения транспорта на км 130+100 автодороги. Объехать данный участок можно будет через Каменск-Уральский.
В Екатеринбурге закроют движение по Каширской
02 октября 2020
02 октября 2020
Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
29 сентября 2020
29 сентября 2020