На трассе Екатеринбург – Тюмень введут реверсивное движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 48-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень из-за ремонтных работ введут реверсивное движение. Ограничения будут действовать 8 и 9 октября.Как сообщили в ФКУ «Уралуправтодор», в четверг ремонтные работы будут проводиться с 10:00 до 18:00, а в пятницу – с 10:00 до 15:00. Водителей призывают заранее планировать свой маршрут, учитывая ограничения.Добавим, что 8 октября также ограничат движение транспорта на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган. Это связано с масштабными учениями. В четверг с 11:00 до 12:30 представители Уралуправтодора совместно с МЧС и ГИБДД будут отрабатывать в условиях ЧС обеспечение безопасного и беспрепятственного движения транспорта на км 130+100 автодороги. Объехать данный участок можно будет через Каменск-Уральский.