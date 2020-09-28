Реконструкция развязки у «Калины» в Екатеринбурге начнется только в 2021 году

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перенесли срок начала глобального ремонта развязки у «Калины» на ЖБИ. Планировалось, что реконструкция начнется в этом году, однако планы пришлось отложить. Об этом сообщил глава администрации Октябрьского района Игорь Костенко.По словам Костенко, реконструкция одного из ключевых дорожных узлов Екатеринбурга – глобальный проект стоимостью шесть миллиардов рублей. На данный момент заканчивается проектирование развязки, а сами работы начнутся в 2021 года и будут продолжаться в течение трех-четырех лет.— Объем работы большой и, безусловно, периодически понадобится перекрывать дороги, станут возникать временные, но очевидные сложности в движении. Я хочу попросить жителей отнестись к этому с пониманием, это в наших общих интересах. Развязка будет закрываться не целиком, а по полосам, интервалами, — рассказал глава Октябрьского района.Игорь Костенко также пообещал, что реконструкция развязки не ухудшит условия жизни жителям находящихся рядом домов.