В 2020 году в Екатеринбурге отремонтировали 45 километров дорог
Общество
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Власти уральской столицы отремонтировали 45 километров автодорог в 2020 году, об этом сообщили в администрации города Екатеринбурга.
При этом специалисты заменили 652 672 квадратных метра дорожного покрытия. Так, в городе отремонтировали 16 объектов улично-дорожной сети в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а ещё 21 объект прошел плановую реконструкцию, средства на которую были выделены из областного и муниципального бюджетов.
Как отметил директор МКУ «Городское благоустройство» Антон Козлов, работы на дорогах полностью завершены, сейчас работают приемочные комиссии и устраняются выявленные замечания.
При этом специалисты заменили 652 672 квадратных метра дорожного покрытия. Так, в городе отремонтировали 16 объектов улично-дорожной сети в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а ещё 21 объект прошел плановую реконструкцию, средства на которую были выделены из областного и муниципального бюджетов.
Как отметил директор МКУ «Городское благоустройство» Антон Козлов, работы на дорогах полностью завершены, сейчас работают приемочные комиссии и устраняются выявленные замечания.
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