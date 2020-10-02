В 2020 году в Екатеринбурге отремонтировали 45 километров дорог

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Власти уральской столицы отремонтировали 45 километров автодорог в 2020 году, об этом сообщили в администрации города Екатеринбурга.При этом специалисты заменили 652 672 квадратных метра дорожного покрытия. Так, в городе отремонтировали 16 объектов улично-дорожной сети в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а ещё 21 объект прошел плановую реконструкцию, средства на которую были выделены из областного и муниципального бюджетов.Как отметил директор МКУ «Городское благоустройство» Антон Козлов, работы на дорогах полностью завершены, сейчас работают приемочные комиссии и устраняются выявленные замечания.