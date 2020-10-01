Мэрия Екатеринбурга избавилась от 230 незаконных ларьков

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В этом году в уральской столице избавились от 230 незаконных ларьков. Об этом заявила председатель комитета по товарному рынку городской администрации Наталья Фирстова.По словам председателя, несанкционированными киосками являются те, что не включены в схему размещения нестационарных торговых объектов или располагаются на земельных участках, находящихся в собственности или аренде у третьих лиц. Фирстова отмечает, что такие киоски должны быть убраны с территории Екатеринбурга.Напомним, что в 2020 году мэрия запланировала вывоз 315 несанкционированных киосков. На данный момент на специальную площадку для хранения МБУ «Центр организации движения» вывезены уже 230.