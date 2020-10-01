Мэрия Екатеринбурга избавилась от 230 незаконных ларьков
Общество
Фото: Денис Сухоруков
В этом году в уральской столице избавились от 230 незаконных ларьков. Об этом заявила председатель комитета по товарному рынку городской администрации Наталья Фирстова.
По словам председателя, несанкционированными киосками являются те, что не включены в схему размещения нестационарных торговых объектов или располагаются на земельных участках, находящихся в собственности или аренде у третьих лиц. Фирстова отмечает, что такие киоски должны быть убраны с территории Екатеринбурга.
Напомним, что в 2020 году мэрия запланировала вывоз 315 несанкционированных киосков. На данный момент на специальную площадку для хранения МБУ «Центр организации движения» вывезены уже 230.
По словам председателя, несанкционированными киосками являются те, что не включены в схему размещения нестационарных торговых объектов или располагаются на земельных участках, находящихся в собственности или аренде у третьих лиц. Фирстова отмечает, что такие киоски должны быть убраны с территории Екатеринбурга.
Напомним, что в 2020 году мэрия запланировала вывоз 315 несанкционированных киосков. На данный момент на специальную площадку для хранения МБУ «Центр организации движения» вывезены уже 230.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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