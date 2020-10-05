В Нижнем Тагиле опасный перекресток оборудовали светофором

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле появился новый светофор. Его установили на перекрестке Ленина – Вязовская. Как отметили в МУП «Сигнал-3», светофор подключат в ближайшее время.Оборудовать регулируемый переход на данном перекрестке решили ради безопасности пешеходов и водителей. По проспекту Ленина каждый день проходит достаточно большой поток транспорта и прохожих, однако раньше пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемой «зебре».В МУП «Сигнал-3» отметили, что сейчас идет подготовка к тому, чтобы весь проспект Ленина сделать в автоматическом управлении: настроить взаимосвязанную работу светофоров и исключить пробки.