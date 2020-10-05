В Нижнем Тагиле опасный перекресток оборудовали светофором
Общество
Фото: ИА «Все Новости»
В Нижнем Тагиле появился новый светофор. Его установили на перекрестке Ленина – Вязовская. Как отметили в МУП «Сигнал-3», светофор подключат в ближайшее время.
Оборудовать регулируемый переход на данном перекрестке решили ради безопасности пешеходов и водителей. По проспекту Ленина каждый день проходит достаточно большой поток транспорта и прохожих, однако раньше пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемой «зебре».
В МУП «Сигнал-3» отметили, что сейчас идет подготовка к тому, чтобы весь проспект Ленина сделать в автоматическом управлении: настроить взаимосвязанную работу светофоров и исключить пробки.
Оборудовать регулируемый переход на данном перекрестке решили ради безопасности пешеходов и водителей. По проспекту Ленина каждый день проходит достаточно большой поток транспорта и прохожих, однако раньше пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемой «зебре».
В МУП «Сигнал-3» отметили, что сейчас идет подготовка к тому, чтобы весь проспект Ленина сделать в автоматическом управлении: настроить взаимосвязанную работу светофоров и исключить пробки.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле ВАЗ после аварии отлетел на пешеходов
03 октября 2020
03 октября 2020
В Нижнем Тагиле водитель Cadillac устроил массовое ДТП
29 сентября 2020
29 сентября 2020
Жители целого района в Нижнем Тагиле остались без света
29 сентября 2020
29 сентября 2020
Екатеринбуржец обратился к юристам за помощью, но получил судебный иск
Он утверждает, что в суд против него представили поддельные документы
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
16:36 По словам Лаврова, врачи Charite не нашли в анализах Навального следов боевых отравляющих веществ
15:31 Как банковскому сектору устоять в условиях вирусного кризиса? Советы от МВФ и Центрального банка Европы
13:26 В Перми сотрудники наркоконтроля задержали жителя Свердловской области со 100 граммами запрещенных веществ
13:07 Проверка теплосетей зеленым красителем: выявлены порывы на бесхозах и неисправности теплоустановок в домах и соцобъектах
15:12
2/10Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
19:28
29/09Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09«Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
19:30
28/09«Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
20:38
26/09В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города