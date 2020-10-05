В ЦПКиО имени Маяковского появилась лаундж-зона с огромной скамейкой
Общество
Фото: пресс-служба ЦПКиО имени Маяковского
В ЦПКиО имени Маяковского на основе старых рельсов сделали лаундж-зону с огромной скамейкой. Она находится рядом с фермой «Морковкино».
Бесконечная скамейка в лаундж-зоне уже полностью обшита деревом, по бокам установлены USB-порты для зарядки гаджетов. Осталось лишь покрыть скамейку лаком.
Добавим, что летом в лаундж-зоне также повесят ярко-красные гамаки.
Бесконечная скамейка в лаундж-зоне уже полностью обшита деревом, по бокам установлены USB-порты для зарядки гаджетов. Осталось лишь покрыть скамейку лаком.
Добавим, что летом в лаундж-зоне также повесят ярко-красные гамаки.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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