В ЦПКиО имени Маяковского появилась лаундж-зона с огромной скамейкой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ЦПКиО имени Маяковского на основе старых рельсов сделали лаундж-зону с огромной скамейкой. Она находится рядом с фермой «Морковкино».Бесконечная скамейка в лаундж-зоне уже полностью обшита деревом, по бокам установлены USB-порты для зарядки гаджетов. Осталось лишь покрыть скамейку лаком.Добавим, что летом в лаундж-зоне также повесят ярко-красные гамаки.