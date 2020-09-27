На базе свердловского тубдиспансера снова сделают КТ-центр для больных Covid-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловский противотуберкулезный диспансер снова перепрофилируют в КТ-центр для пациентов с коронавирусом. Соответствующий приказ министра здравоохранения региона Андрея Карлова опубликован на сайте областного минздрава.– Приказываю организовать на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер» амбулаторный центр компьютерной томографии для оказания медпомощи пациентам с острыми респираторными вирусными заболеваниями, подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию, – написано в приказе.Напомним, что весной и летом 2020 года КТ-центр уже работал на базе тубдиспансера. В этот раз он будет работать ежедневно с 14:00 до 20:00.