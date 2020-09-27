На базе свердловского тубдиспансера снова сделают КТ-центр для больных Covid-19
Общество
Фото: mstrok.ru
Свердловский противотуберкулезный диспансер снова перепрофилируют в КТ-центр для пациентов с коронавирусом. Соответствующий приказ министра здравоохранения региона Андрея Карлова опубликован на сайте областного минздрава.
– Приказываю организовать на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер» амбулаторный центр компьютерной томографии для оказания медпомощи пациентам с острыми респираторными вирусными заболеваниями, подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию, – написано в приказе.
Напомним, что весной и летом 2020 года КТ-центр уже работал на базе тубдиспансера. В этот раз он будет работать ежедневно с 14:00 до 20:00.
– Приказываю организовать на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер» амбулаторный центр компьютерной томографии для оказания медпомощи пациентам с острыми респираторными вирусными заболеваниями, подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию, – написано в приказе.
Напомним, что весной и летом 2020 года КТ-центр уже работал на базе тубдиспансера. В этот раз он будет работать ежедневно с 14:00 до 20:00.
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