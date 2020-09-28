Шести авиакомпаниям разрешили совершать перелеты из Екатеринбурга за границу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Росавиация постановила выдать допуск на возобновление перелетов по 169 международным маршрутам. Из Екатеринбурга шесть авиакомпаний смогут совершать перелеты в Азербайджан, Великобританию, Беларусь, Грецию, Египет, Казахстан и Узбекистан.Так, рейсы возобновят авиакомпании AZURair, Utair, Nord Star, Red Wings, «Икар» и «Победа». Из Екатеринбурга четыре раза в неделю будут совершаться перелеты в Баку, семь раз в неделю на Utair и два раза на «Икаре» – в Минск, два раза – в Лондон, три раза – в Салоники, два раза – в Каир, три раза – в Алматы и Шимкент, четыре раза – в Самарканд и Наманган.– Перелеты разрешены только в те страны, с которыми Россия уже открыла международные воздушные границы. А также в те страны, с которыми еще не было запущено авиасообщения, – уточнили в Росавиации.