Шести авиакомпаниям разрешили совершать перелеты из Екатеринбурга за границу
Общество
Росавиация постановила выдать допуск на возобновление перелетов по 169 международным маршрутам. Из Екатеринбурга шесть авиакомпаний смогут совершать перелеты в Азербайджан, Великобританию, Беларусь, Грецию, Египет, Казахстан и Узбекистан.
Так, рейсы возобновят авиакомпании AZURair, Utair, Nord Star, Red Wings, «Икар» и «Победа». Из Екатеринбурга четыре раза в неделю будут совершаться перелеты в Баку, семь раз в неделю на Utair и два раза на «Икаре» – в Минск, два раза – в Лондон, три раза – в Салоники, два раза – в Каир, три раза – в Алматы и Шимкент, четыре раза – в Самарканд и Наманган.
– Перелеты разрешены только в те страны, с которыми Россия уже открыла международные воздушные границы. А также в те страны, с которыми еще не было запущено авиасообщения, – уточнили в Росавиации.
Так, рейсы возобновят авиакомпании AZURair, Utair, Nord Star, Red Wings, «Икар» и «Победа». Из Екатеринбурга четыре раза в неделю будут совершаться перелеты в Баку, семь раз в неделю на Utair и два раза на «Икаре» – в Минск, два раза – в Лондон, три раза – в Салоники, два раза – в Каир, три раза – в Алматы и Шимкент, четыре раза – в Самарканд и Наманган.
– Перелеты разрешены только в те страны, с которыми Россия уже открыла международные воздушные границы. А также в те страны, с которыми еще не было запущено авиасообщения, – уточнили в Росавиации.
Из Екатеринбурга в Кемерово вновь начнут летать самолёты
28 сентября 2020
28 сентября 2020
В октябре увеличится число рейсов из Кольцово по трем направлениям
30 сентября 2020
30 сентября 2020
Воздух в Екатеринбурге проверят на загрязнение
02 октября 2020
02 октября 2020
В Кольцово массово задерживают вылеты
01 октября 2020
01 октября 2020