У свердловчанина арестовали иномарку за долги по коммунальными платежам

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Новоуральске у местного жителя арестовали иномарку из-за долга по коммунальным платежам на сумму свыше 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.— В Новоуральском городском отделении судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области на исполнении находится исполнительное производство в отношении должника, о взыскании: задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, на сумму свыше трехсот тысяч рублей. Поскольку длительное время должник уклонялся от уплаты задолженности, судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производство установлено имущество, на которое возможно обратить взыскание — легковой автомобиль Opel Astra, — рассказали в ведомстве.Автомобиль передали на ответственное хранение взыскателю ООО УЖК «Новоуральская». Должнику установлен срок для погашения задолженности. Если же не будет документов, подтверждающих оплату, Opel Astra передадут на оценку.