На Среднем Урале пропала женщина, которая не ориентируется в пространстве
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Свердловской области пропала 67-летняя Тамара Константиновна Хальзова (Крупина). Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина не ориентируется в пространстве.
– 1 октября 2020 года из садов Автозаводец - 2 (вторые ЗИЛовские сады) Новоуральского г.о. ушла Хальзова Тамара Константиновна, это человек с особенностями здоровья и вернуться домой без нашей с вами помощи она не сможет, – отмечают в поисковом отряде.
Приметы пропавшей: рост 163 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, карие глаза.
Муж Тамары Константиновны записал видео с просьбой о помощи всех неравнодушных. Посмотреть видео можно по ссылке.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Тамары Хальзовой, просят сообщить информацию по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112. Также по вопросам помощи в поисках можно обращаться к координатору отряда Ольге по номеру 8 (922) 142-33-71.
– 1 октября 2020 года из садов Автозаводец - 2 (вторые ЗИЛовские сады) Новоуральского г.о. ушла Хальзова Тамара Константиновна, это человек с особенностями здоровья и вернуться домой без нашей с вами помощи она не сможет, – отмечают в поисковом отряде.
Приметы пропавшей: рост 163 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, карие глаза.
Муж Тамары Константиновны записал видео с просьбой о помощи всех неравнодушных. Посмотреть видео можно по ссылке.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Тамары Хальзовой, просят сообщить информацию по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112. Также по вопросам помощи в поисках можно обращаться к координатору отряда Ольге по номеру 8 (922) 142-33-71.
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