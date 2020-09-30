Ученые УрФУ синтезировали противовирусный препарат двойного действия

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Ученые кафедры органической и биомолекулярной химии Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина синтезировали гибридные соединения двойного действия, обладающие одновременно противовирусными и антиоксидантными свойствами, об этом рассказали в пресс-службе вуза.Лекарства могут облегчить терапию вирусных заболеваний и предотвратить возникновение осложнений. Прямых аналогов таких соединений сегодня в мире нет.«Оказалось, что при синтезе данных молекул антиоксидантные свойства по механизму передачи электрона уменьшаются относительно исходного вещества, однако по механизму передачи протона их активность существенно возрастает. Применение препарата с подобным двойным действием может значительно повысить эффективность лечения вирусных заболеваний», — рассказывает доцент кафедры аналитической химии УрФУ Елена Герасимова.В дальнейшем ученые продолжат изучать соединения для исследования закономерности изменения антиоксидантных свойств при создании гибридных молекул.