В Свердловской области появится завод по переработке древесины
Общество
Фото: pxhere.com
В Свердловской области построят завод по глубокой переработке березовой древесины стоимостью сто миллионов рублей. Как рассказали в департаменте информполитики региона, построить предприятие планируется в течение двух лет на территории Красноуфимского городского округа.
Планируется, что создание предприятия создаст 35 новых рабочих мест. На заводе будут ежегодно перерабатываться сто тысяч кубометров кряжа. Поставщиками сырья будут Свердловская область, Пермский край и Башкирия.
Строят завод в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Планируется, что создание предприятия создаст 35 новых рабочих мест. На заводе будут ежегодно перерабатываться сто тысяч кубометров кряжа. Поставщиками сырья будут Свердловская область, Пермский край и Башкирия.
Строят завод в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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