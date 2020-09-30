В многоэтажке Екатеринбурга случился пожар
Общество
Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге в многоэтажном доме на улице Умельцев сегодня произошел пожар. О случившемся рассказали очевидцы в паблике «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших нет.
В МЧС рассказали, что из здания были эвакуированы 52 человека.
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших нет.
В МЧС рассказали, что из здания были эвакуированы 52 человека.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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