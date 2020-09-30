В многоэтажке Екатеринбурга случился пожар

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в многоэтажном доме на улице Умельцев сегодня произошел пожар. О случившемся рассказали очевидцы в паблике «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших нет.В МЧС рассказали, что из здания были эвакуированы 52 человека.