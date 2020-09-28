54 класса в школах Екатеринбурга переведены на дистант

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала на дистанционное обучение перевели 54 класса, из них 51 класс переведен из-за случаев коронавируса. Также из-за случаев COVID-19 закрыты десять групп в восьми детских садах.Ученики остальных трех классов переведены на дистанционную форму обучения из-за сезонного ОРВИ. Отмечается, что в школе, видимо, простуда пошла на спад.Больше сезонным ОРВИ болеют малыши в детсадах. Из-за простуды закрыли 19 группа в 17 детсадах.