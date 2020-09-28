54 класса в школах Екатеринбурга переведены на дистант
Общество
Фото: nazaccent.ru
В столице Урала на дистанционное обучение перевели 54 класса, из них 51 класс переведен из-за случаев коронавируса. Также из-за случаев COVID-19 закрыты десять групп в восьми детских садах.
Ученики остальных трех классов переведены на дистанционную форму обучения из-за сезонного ОРВИ. Отмечается, что в школе, видимо, простуда пошла на спад.
Больше сезонным ОРВИ болеют малыши в детсадах. Из-за простуды закрыли 19 группа в 17 детсадах.
Ученики остальных трех классов переведены на дистанционную форму обучения из-за сезонного ОРВИ. Отмечается, что в школе, видимо, простуда пошла на спад.
Больше сезонным ОРВИ болеют малыши в детсадах. Из-за простуды закрыли 19 группа в 17 детсадах.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге увеличилось число классов и групп, переведённых на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ
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