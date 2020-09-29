Суд оправдал екатеринбуржца, подравшегося со следователем на золотом Lexus

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Судья судебного участка № 4 мирового суда Ленинского района Екатеринбурга Наталья Чехмакина оправдала 24-летнего Антона Истомина, которого обвиняли в угрозе убийством следователю Артёму Халилову. Суд посчитал, что доказательства вины Истомина отсутствуют.Истомина судили по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Гособвинение требовало назначить ему 180 часов обязательных работ.Судья заявила, что обвинение главным образом было построено на показаниях потерпевшего, а этого недостаточно для вынесения обвинительного приговора, передаёт корреспондент «Нового Дня».Добавим, что одним из свидетелей защиты выступил олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев. Спортсмен оценивал драку с профессиональной точки зрения.Напомним, что конфликт между Истоминым и Халиловым произошла 8 сентября 2019 года. Согласно обстоятельствам дела, мужчины не поделили аппарат для подкачки колес, что вылилось в драку.