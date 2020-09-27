В больнице №7 в Екатеринбурге образовалась очередь из людей с признаками ОРВИ
Общество
Фото: Инцидент Екатеринбург
В Екатеринбурге в больнице №7 на улице Вилонова выстроилась огромная очередь в кабинет неотложной помощи. Об этом сообщает группа «Инцидент Екатеринбург».
– Большая очередь в кабинет неотложной помощи с признаками ОРВИ, больше 30 человек. Никакой дистанции, одного человека принимает по 15 минут. Работает только один кабинет, – рассказала екатеринбурженка.
Как пояснили в пресс-службе горздрава, в некоторые поликлиники обращаются больше пациентов, чем обычно из-за роста заболеваемости ОРВИ.
– Медицинские учреждения следят за ситуацией с очередями и для оказания неотложной помощи открыли дополнительные кабинеты, в том числе и в поликлинике ЦГБ № 7. Кроме того, часть пациентов перенаправляют домой для ожидания врача, — сообщили горздрава.
– Большая очередь в кабинет неотложной помощи с признаками ОРВИ, больше 30 человек. Никакой дистанции, одного человека принимает по 15 минут. Работает только один кабинет, – рассказала екатеринбурженка.
Как пояснили в пресс-службе горздрава, в некоторые поликлиники обращаются больше пациентов, чем обычно из-за роста заболеваемости ОРВИ.
– Медицинские учреждения следят за ситуацией с очередями и для оказания неотложной помощи открыли дополнительные кабинеты, в том числе и в поликлинике ЦГБ № 7. Кроме того, часть пациентов перенаправляют домой для ожидания врача, — сообщили горздрава.
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