Перекресток Малышева – Комсомольская в Екатеринбурге оборудовали камерами

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге еще один загруженный перекресток оборудовали новым комплексом фотовидеофиксации. Речь идет о перекрестке Малышева – Комсомольская.Оборудование запустят в ближайшие дни. Камеры начнут фиксировать выезд на встречную полосу, пересечение стоп-линии, проезд на красный сигнал светофора, несоблюдение правил проезда по полосам.Добавим, что ранее в ГИБДД по Свердловской области предупредили об особом контроле перекрестков в 2020 году.