На Макаровском мосту в Екатеринбурге сузили проезжую часть
Общество
Фото: Роман Марьяненко / E1.RU
Сегодня утром в Екатеринбурге на Макаровском мосту образовалась огромная пробка из-за сужения проезжей части. Часть дороги в районе ЖК «Макаровский» оказалась закрыта, автомобильный поток в сторону вокзала пустили по встречной полосе. В результате образовалось так называемое «бутылочное горлышко».
Перераспределение транспортных потоков на улице Челюскинцев произошло из-за сноса старого моста. Строители предполагают, что «бутылочное горлышко» водителям придется терпеть до весны 2021 года или даже до лета.
Как пояснили в мэрии, движение по проезжей части улицы Челюскинцев со стороны ЖК «Макаровский» будет невозможно из-за возведения подпорной стены на участке от моста до улицы Николая Никонова. Согласно графику и планам генподрядчика, ограничения продлятся до 30 июня 2021 года.
Перераспределение транспортных потоков на улице Челюскинцев произошло из-за сноса старого моста. Строители предполагают, что «бутылочное горлышко» водителям придется терпеть до весны 2021 года или даже до лета.
Как пояснили в мэрии, движение по проезжей части улицы Челюскинцев со стороны ЖК «Макаровский» будет невозможно из-за возведения подпорной стены на участке от моста до улицы Николая Никонова. Согласно графику и планам генподрядчика, ограничения продлятся до 30 июня 2021 года.
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