В Екатеринбурге прошли рейды по соблюдению масочного режима в автобусах

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В выходные в уральской столице прошли рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Проверки проводили сотрудники ГИБДД совместно с квартальными инспекторами.Как рассказали в пресс-службе мэрии, цель этих профилактических мероприятий – обеспечение безопасности пассажиров, водителей и кондукторов от возможного заражения коронавирусом.Добавим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев постановил ужесточить масочный режим. Сейчас кондукторы не могут обилечивать пассажиров, входящих в общественный транспорт без масок.