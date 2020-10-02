Академический и Широкую речку связала четырехполосная дорога
Общество
Фото: Оксана Жилина / Областная газета
В Екатеринбурге расширили дорогу по улице Тенистой. Теперь Академический и Широкую речку связывает четырехполосная дорога.
Ранее, 1 сентября, было открыто две полосы, соединяющие два микрорайона. Также на перекрестке Суходольская – Тенистая установили остановочный пункт и светофоры. Благодаря новой дороге были продлены два автобусных маршрута: № 70 «Парк Хаус – Мичуринский (сады)» и №42 «Академический – СТЦ Мега».
В начале октября рабочие заасфальтировали вторую половину новой дороги. Ожидается, что благодаря этому уменьшатся пробки.
Сейчас строителям осталось завершить обустройство тротуаров, велодорожек и съездов к частному сектору.
Ранее, 1 сентября, было открыто две полосы, соединяющие два микрорайона. Также на перекрестке Суходольская – Тенистая установили остановочный пункт и светофоры. Благодаря новой дороге были продлены два автобусных маршрута: № 70 «Парк Хаус – Мичуринский (сады)» и №42 «Академический – СТЦ Мега».
В начале октября рабочие заасфальтировали вторую половину новой дороги. Ожидается, что благодаря этому уменьшатся пробки.
Сейчас строителям осталось завершить обустройство тротуаров, велодорожек и съездов к частному сектору.
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