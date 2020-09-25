Музейные экспонаты оборонного завода в Екатеринбурге выбросили в подсобку

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В Екатеринбурге сотрудники АО «Завод №9» (находится на территории Уралмашзавода, входит в структуру УВЗ) переживают за сохранность экспонатов местного музея.По словам рабочих предприятия, по официальной информации, началась реконструкция музея. Однако экспонаты музея оказались едва ли не выброшены, а от части, говорят, и вовсе избавились, сдав на металлолом. Так ли это, выяснить не удалось.Судя по снимкам, которые удалось сделать рабочим, последние дни доживают памятные доски, огромная масса стенгазет советской эпохи и прочие атрибуты жизни в СССР.