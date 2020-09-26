Свыше 13 тысяч свердловчан обследовано на COVID-19 за сутки

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

По данным на 4 октября, за сутки в Свердловской области было проведено 13776 исследований проб на коронавирус. Обследовано 13051 человек.Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 619 832. Обследовано всего 1 529 628 человек.Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 172 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 29812 человек. Выписан 101 человек. Общее число выписанных достигло 22164. Зарегистрирован один случай смерти больных COVID-19, за всё время – 612.