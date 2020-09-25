У стен Уральского центра народного искусства в Екатеринбурге высадили рябины

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге высадили рябины в честь народного артиста России Евгения Родыгина. Произошло это в сквере у стен Уральского центра народного искусства.Участие в мероприятии приняли сын композитора Роман Родыгин, народный артист России Иван Пермяков, артисты Уральского народного хора и его художественный руководитель Николай Зайцев, а также музыканты Русского оркестра и артисты Детского центра народного искусства, директор Уральского центра народного искусства Марина Боровкова и её заместители.Евгений Родыгин – советский композитор, автор многих популярных в народе песен, фронтовик, а также почётный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга. Его песни составляют основу репертуара Уральского народного хора.