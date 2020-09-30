Туман, снег и дождь: свердловчан ждёт прохладное начало недели
Общество
Начало предстоящей недели в Свердловской области будет прохладным. Ожидаются туман, дождь и мокрый снег, сообщают синоптики уральского гидрометцентра.
В понедельник, 5 октября, в Свердловской области ночью 0...-5 °С, днём +4...9 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. В Екатеринбурге ночью 0...-2 °С, днём +6...+8 °С. Переменная облачность, без осадков.
Во вторник, 6 октября, в Свердловской области ночью +2...-3 °С, днём +5...+10 °С. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшой, местами умеренный дождь. В Екатеринбурге ночью 0...+2 °С, днём +6...+8 °С. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
В среду, 7 октября, в Свердловской области ночью -2...+3 °С, днём +3...+8 °С. Переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром с мокрым снегом. В Екатеринбурге ночью 0...+2 °С, днём +5...+7 °С. Переменная облачность, небольшой дождь, ночью и утром с мокрым снегом.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 5 октября, в Свердловской области ночью 0...-5 °С, днём +4...9 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. В Екатеринбурге ночью 0...-2 °С, днём +6...+8 °С. Переменная облачность, без осадков.
Во вторник, 6 октября, в Свердловской области ночью +2...-3 °С, днём +5...+10 °С. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшой, местами умеренный дождь. В Екатеринбурге ночью 0...+2 °С, днём +6...+8 °С. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
В среду, 7 октября, в Свердловской области ночью -2...+3 °С, днём +3...+8 °С. Переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром с мокрым снегом. В Екатеринбурге ночью 0...+2 °С, днём +5...+7 °С. Переменная облачность, небольшой дождь, ночью и утром с мокрым снегом.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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