Контроль за соблюдением масочного режима усилился в Нижнем Тагиле

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле в рамках указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева усилился контроль за соблюдением защитных мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации.Отмечается, что сейчас в городе проходят рейды по выявлению нарушителей. В ходе мероприятий сотрудники полиции напоминают жителям о необходимости соблюдать установленные требований в целях личной безопасности и сохранения своего здоровья.Кроме того, жителей города предупреждают, что им может грозить административный протокол за нарушение статьи 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения), а также штраф до 30 тысяч рублей.