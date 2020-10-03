На матче «Урал» – ЦСКА в Екатеринбурге полиция задержала двух нарушителей

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге во время футбольного матча с участием «Урала» и ЦСКА сотрудники полиции задержали двух нарушителей общественного порядка.Болельщиков привлекли к ответственности по ст. 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» и теперь им грозит административный штраф до десяти тысяч рублей, а также запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок до трёх лет.Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, игру посетили более 15 тысяч человек. Охрану общественного порядка осуществляли около 300 сотрудников полиции при поддержке бойцов Росгвардии и 32-х представителей частных охранных организаций.