В Екатеринбурге снесли летнее кафе, просуществовавшее более 10 лет
Общество
В Екатеринбурге снесли летнее кафе «Дымок», более 10 лет проработавшее на перекрестке улиц Мира-Первомайская у входа в дендрологический парк. Накануне рабочие разобрали и вывезли конструкции с территории.
Последние два года в кафе почти не было посетителей, а в текущем году заведение и вовсе не работало. Появится ли что-либо на его месте в следующем году неизвестно, но согласно схеме расположения нестационарных объектов здесь можно разместить только кафе на летний сезон.
По информации veved.ru, кафе принадлежало группе бизнесменов с Кавказа, которые также владеют сетью небольших заведений общественного питания.
Последние два года в кафе почти не было посетителей, а в текущем году заведение и вовсе не работало. Появится ли что-либо на его месте в следующем году неизвестно, но согласно схеме расположения нестационарных объектов здесь можно разместить только кафе на летний сезон.
По информации veved.ru, кафе принадлежало группе бизнесменов с Кавказа, которые также владеют сетью небольших заведений общественного питания.
Иван Морозов © Вечерние ведомости
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