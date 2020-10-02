В Екатеринбурге снесли летнее кафе, просуществовавшее более 10 лет

Иван Морозов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге снесли летнее кафе «Дымок», более 10 лет проработавшее на перекрестке улиц Мира-Первомайская у входа в дендрологический парк. Накануне рабочие разобрали и вывезли конструкции с территории.Последние два года в кафе почти не было посетителей, а в текущем году заведение и вовсе не работало. Появится ли что-либо на его месте в следующем году неизвестно, но согласно схеме расположения нестационарных объектов здесь можно разместить только кафе на летний сезон.По информации veved.ru, кафе принадлежало группе бизнесменов с Кавказа, которые также владеют сетью небольших заведений общественного питания.