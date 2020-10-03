В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 172 человека

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 172 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 29812 человек.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+102), Алапаевска, Арамильского, Белоярского городских округов, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Заречного, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Ивдель, Качканара, Среднеуральска, Невьянска, Нижней Туры, Полевского, Серова.Состояние 122 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 489. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.Выписан 101 человек. Общее число выписанных достигло 22164. Зарегистрирован один случай смерти больных COVID-19, за всё время – 612.