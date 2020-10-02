В Екатеринбурге добровольцы очистили Городской пруд
Общество
Фото: организаторы акции
В Екатеринбурге добровольцы центра «Волонтёры Урала» при поддержке Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга провели уборку на Городском пруду.
Так, в рамках акции «Поможем Исети» 20 волонтёров собрали сотни килограммов бутылок, пластика, веток и другого мусора. Уборка проходила на участке от Плотинки на проспекте Ленина до Макаровского моста на улице Челюскинцев в направлении станции метро «Динамо» с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.
Убираться в прибрежной зоне Исети городские власти вместе с добровольцами будут до первых ноябрьских холодов.
Так, в рамках акции «Поможем Исети» 20 волонтёров собрали сотни килограммов бутылок, пластика, веток и другого мусора. Уборка проходила на участке от Плотинки на проспекте Ленина до Макаровского моста на улице Челюскинцев в направлении станции метро «Динамо» с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.
Убираться в прибрежной зоне Исети городские власти вместе с добровольцами будут до первых ноябрьских холодов.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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