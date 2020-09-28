Звезда Голливуда Стивен Сигал открыл в Екатеринбурге фестиваль айкидо

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге голливудский актёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал открыл на площадке Академии единоборств РМК всероссийский фестиваль федерации айкидо России 2020.«Я очень рад быть здесь. Давайте начинать тренироваться, чтобы стать сильнее и сделать этот мир лучше»,- сказал Сигал.В завершении мероприятия актёр вышел на татами, вместе со свердловским бойцом показал несколько приёмов, а также рассказал о своей технике.По словам организаторов, такого уровня соревнований в истории боевых искусств Урала ещё не было. Фестиваль проходит с 2 по 4 октября. В нём принимают участие мастера из Франции, Италии, Финляндии и Норвегии.В рамках мероприятия также прошли мастер-классы президента Федерации айкидо России Николая Егорова, вице-президента ФАР Натальи Рудневой и руководителя белорусской Федерации айкидо Андрея Мостовникова. Лучшие команды и участники получат дипломы и призы школы Стивена Сигала «Тэн шин айкидзюцу».