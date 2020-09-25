ФК «Урал» в Екатеринбурге потерпел поражение в матче с ЦСКА

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В субботу, 3 октября, в Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» потерпел поражение в матче с ЦСКА. Игра завершилась со счётом 0:2.На 52 минуте гол в уральские ворота забил Бахтиёр Зайнутдинов, а через десять минут преимущество московского клуба увеличил Константин Марадишвили.Отметим, следующий матч «Урал» проведёт на выезде – 18 октября команда встретится с тульским «Арсеналом». Время начала игры пока не определено.