ФК «Урал» в Екатеринбурге потерпел поражение в матче с ЦСКА
Общество
Фото: ФК «Урал»
В субботу, 3 октября, в Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» потерпел поражение в матче с ЦСКА. Игра завершилась со счётом 0:2.
На 52 минуте гол в уральские ворота забил Бахтиёр Зайнутдинов, а через десять минут преимущество московского клуба увеличил Константин Марадишвили.
Отметим, следующий матч «Урал» проведёт на выезде – 18 октября команда встретится с тульским «Арсеналом». Время начала игры пока не определено.
На 52 минуте гол в уральские ворота забил Бахтиёр Зайнутдинов, а через десять минут преимущество московского клуба увеличил Константин Марадишвили.
Отметим, следующий матч «Урал» проведёт на выезде – 18 октября команда встретится с тульским «Арсеналом». Время начала игры пока не определено.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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