В уральской колонии делают мебель для кукольных домиков
Общество
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
В краснотурьинской ИК-16 осужденные женщины делают мебель для кукол для детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
Одна из осуждённых Елена Л. рассказала, что делать кукольные домики для детей ее побудили воспоминания о детстве ее собственной дочери.
Для изготовления мебели использованы кусочки древесины, картон, оберточная бумага, ткань и кружево для отделки. Учли безопасность в использовании и легкость в санитарной обработке. Все просто, понятно и реалистично.
Изготовление миниатюрной мебели стало новым направлением творческой деятельности кружка прикладного творчества «Бабушкин комод», также осужденные женщины изготавливают настольные игры, шьют и вяжут игрушки, куклы, одежду для них, сумочки, рюкзаки, украшения для волос.
В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области отмечают, что сотни осужденных женщин в ИК-16 трудоустроены на пошиве изделий, производстве сельхозпродуктов и фасовке стирального порошка. С начала года они произвели продукции более чем на 30 миллионов рублей.
Одна из осуждённых Елена Л. рассказала, что делать кукольные домики для детей ее побудили воспоминания о детстве ее собственной дочери.
Для изготовления мебели использованы кусочки древесины, картон, оберточная бумага, ткань и кружево для отделки. Учли безопасность в использовании и легкость в санитарной обработке. Все просто, понятно и реалистично.
Изготовление миниатюрной мебели стало новым направлением творческой деятельности кружка прикладного творчества «Бабушкин комод», также осужденные женщины изготавливают настольные игры, шьют и вяжут игрушки, куклы, одежду для них, сумочки, рюкзаки, украшения для волос.
В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области отмечают, что сотни осужденных женщин в ИК-16 трудоустроены на пошиве изделий, производстве сельхозпродуктов и фасовке стирального порошка. С начала года они произвели продукции более чем на 30 миллионов рублей.
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