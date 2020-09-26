На Среднем Урале провели свыше 1,6 млн тестов на COVID-19
Общество
Фото: ТАСС
По данным на 3 октября, за сутки в Свердловской области было проведено 17636 исследований проб на коронавирус. Обследовано 16838 человек.
Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 606 056. Обследовано всего 1 516 577 человек.
В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 165 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 29640 человек. Выписано 96 пациентов. За всё время вылечились 22063 человека.Ещё четыре человека с COVID-19 скончались, за всё время – 611.
Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 606 056. Обследовано всего 1 516 577 человек.
В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 165 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 29640 человек. Выписано 96 пациентов. За всё время вылечились 22063 человека.Ещё четыре человека с COVID-19 скончались, за всё время – 611.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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