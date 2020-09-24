Из-за вспышки коронавируса отменили игру «Уралочки» с «Локомотивом»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Екатеринбургская волейбольная команда «Уралочка» сегодня не проведёт матч в Калининграде с местным «Локомотивом». Причиной отмены игры стала вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба волейбольного клуба «Уралочка-НТМК».Уточняется, что COVID-19 выявили у части калининградской команды. В «Локомотиве» сообщили, что заболевание проходит бессимптомно, однако вся команда вынуждена была уйти на карантин.Сейчас ведутся переговоры о переносе матча. Новая дата и условия проведения игры будут утверждены 6 октября.