Из-за вспышки коронавируса отменили игру «Уралочки» с «Локомотивом»
Общество
Фото: пресс-службой ВК «Уралочка-НТМК»
Екатеринбургская волейбольная команда «Уралочка» сегодня не проведёт матч в Калининграде с местным «Локомотивом». Причиной отмены игры стала вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба волейбольного клуба «Уралочка-НТМК».
Уточняется, что COVID-19 выявили у части калининградской команды. В «Локомотиве» сообщили, что заболевание проходит бессимптомно, однако вся команда вынуждена была уйти на карантин.
Сейчас ведутся переговоры о переносе матча. Новая дата и условия проведения игры будут утверждены 6 октября.
Уточняется, что COVID-19 выявили у части калининградской команды. В «Локомотиве» сообщили, что заболевание проходит бессимптомно, однако вся команда вынуждена была уйти на карантин.
Сейчас ведутся переговоры о переносе матча. Новая дата и условия проведения игры будут утверждены 6 октября.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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