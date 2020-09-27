В Новой Ляле нашли гуляющего без родителей и верхней одежды малыша

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД в Новой Ляле обнаружили на улице Карла Маркса трёхлетнего мальчика, который гулял один и без верхней одежды. Ребёнка доставили в МО МВД России «Новолялинский».На месте установили личности законных представителей мальчика, после чего в отдел приехала 20-летняя мама. Она рассказала, что утром ушла устраиваться на работу, а сына оставила дома с папой. Отец не проконтролировал ребёнка, в результате чего мальчик самостоятельно ушёл из дома в неизвестном направлении.Сотрудники полиции установили, что семья многодетная, благополучная, на учёте в ПДН и ТКДН не состоит.В отношении родителей составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). Его рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.