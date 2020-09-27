В Новой Ляле нашли гуляющего без родителей и верхней одежды малыша
Общество
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД в Новой Ляле обнаружили на улице Карла Маркса трёхлетнего мальчика, который гулял один и без верхней одежды. Ребёнка доставили в МО МВД России «Новолялинский».
На месте установили личности законных представителей мальчика, после чего в отдел приехала 20-летняя мама. Она рассказала, что утром ушла устраиваться на работу, а сына оставила дома с папой. Отец не проконтролировал ребёнка, в результате чего мальчик самостоятельно ушёл из дома в неизвестном направлении.
Сотрудники полиции установили, что семья многодетная, благополучная, на учёте в ПДН и ТКДН не состоит.
В отношении родителей составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). Его рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На месте установили личности законных представителей мальчика, после чего в отдел приехала 20-летняя мама. Она рассказала, что утром ушла устраиваться на работу, а сына оставила дома с папой. Отец не проконтролировал ребёнка, в результате чего мальчик самостоятельно ушёл из дома в неизвестном направлении.
Сотрудники полиции установили, что семья многодетная, благополучная, на учёте в ПДН и ТКДН не состоит.
В отношении родителей составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). Его рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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