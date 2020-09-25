В Свердловской области нашли ручную гранату

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

На пустыре на улице Чапаева в Новой Ляле обнаружили предмет, внешне похожий на ручную осколочную гранату Ф-1. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.Информация о находке поступила в правоохранительные органы, после чего для обследования предмета на место из Нижнего Тагила выезжали сотрудники ОМОН. В ходе осмотра взрывотехники обнаружили на устройстве следы кустарной доработки: в конструкцию был ввинчен запал из металлической переходной втулки со вставленным шнуром. Корпус боеприпаса подвержен коррозии, а буквенная и цветовая маркировка отсутствовали.После обследования опасную находку уничтожили с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.