В Свердловской области нашли ручную гранату
Общество
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области
На пустыре на улице Чапаева в Новой Ляле обнаружили предмет, внешне похожий на ручную осколочную гранату Ф-1. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.
Информация о находке поступила в правоохранительные органы, после чего для обследования предмета на место из Нижнего Тагила выезжали сотрудники ОМОН. В ходе осмотра взрывотехники обнаружили на устройстве следы кустарной доработки: в конструкцию был ввинчен запал из металлической переходной втулки со вставленным шнуром. Корпус боеприпаса подвержен коррозии, а буквенная и цветовая маркировка отсутствовали.
После обследования опасную находку уничтожили с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.
Информация о находке поступила в правоохранительные органы, после чего для обследования предмета на место из Нижнего Тагила выезжали сотрудники ОМОН. В ходе осмотра взрывотехники обнаружили на устройстве следы кустарной доработки: в конструкцию был ввинчен запал из металлической переходной втулки со вставленным шнуром. Корпус боеприпаса подвержен коррозии, а буквенная и цветовая маркировка отсутствовали.
После обследования опасную находку уничтожили с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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