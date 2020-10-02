Автоматы с масками могут появиться в метро Екатеринбурга

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В метро Екатеринбурга планируется установить автоматы с медицинскими масками. Об этом рассказал замдиректора метрополитена Александр Мирошник.Уточняется, что теперь горожане без средств индивидуальной защиты не допускаются к проезду. Контроль осуществляет служба транспортной безопасности и служба движения метрополитена. Лишь за один день пришлось отказать в пропуске около сотни человек.При этом стоит отметить, что некоторые граждане по-прежнему пренебрегают масочным режимом. Они проходят через турникет со средствами индивидуальной защиты, а, находясь внизу или в составах, снимают маски, подвергая своё здоровье и здоровье окружающих опасности.