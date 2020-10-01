Свердловский ХК «Автомобилист» на выезде обыграл «Металлург»
Общество
Фото: ХК «Автомобилист»
Накануне, 2 октября, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде в Магнитогорске обыграл местный «Металлург». Встреча завершилась со счётом 2:3.
Среди свердловчан забитыми голами отметились Василевский, Холланд и Литовченко. В составе хозяев льда шайбы забросили Кошелев и Ламмикко.
После этой победы «Автомобилист» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Теперь команда имеет в запасе 18 очков. «Металлург» на одну позицию опустился – теперь клуб занимает шестое место (14 очков).
Среди свердловчан забитыми голами отметились Василевский, Холланд и Литовченко. В составе хозяев льда шайбы забросили Кошелев и Ламмикко.
После этой победы «Автомобилист» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Теперь команда имеет в запасе 18 очков. «Металлург» на одну позицию опустился – теперь клуб занимает шестое место (14 очков).
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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