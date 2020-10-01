В Свердловской области проведено 12487 исследований проб на коронавирус

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловские медики за день провели 15386 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследован 14785 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 588 420 исследований, обследовано 1 499 739 человек.