В Екатеринбурге состоится матч «Урал» - ЦСКА

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Футболисты «Урала» встретятся с ЦСКА на «Екатеринбург Арене». Матч состоится завтра, 3 октября в 18:30 по уральскому времени.Игра пройдет в рамках 10 тура Премьер-Лиги.Игра пройдет в рамках 10 тура Премьер-Лиги.Сейчас «Урал» находится на 11 месте в турнирной таблице с 10 очками. ЦСКА располагается на 4 месте, у команды 16 очков.